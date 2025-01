Dat meldt de christelijke nieuwssite jesus.de.

De Duitse politie onderzoekt het voorval, dat getypeerd kan worden als een misdrijf en in principe gezien wordt als aanzetten tot haat. De overtreding vond plaats tussen vrijdagavond en zaterdagmorgen.

Minister-president Mario Voigt (CDU) van Thüringen veroordeelde het misdrijf in de sterkst mogelijke bewoordingen. Hij sprak van een „respectloze daad” en zei dat voor antisemitisme geen plaats mag zijn in de Duitse samenleving.

Volgens de politie werd de varkenskop voor het Prager Haus in de Bernhard Pragersteeg geplaatst. Het Prager Haus is een gedenkteken dat is gewijd aan onder andere de Joodse familie Prager, die werd gedeporteerd en vermoord door de nationaalsocialisten.

De recherche stelde bewijsmateriaal veilig en ook de staatsveiligheidsdienst doet onderzoek. Mogelijke informanten werd gevraagd contact op te nemen met de politie.