Ook McDonald’s schroeft initiatieven rond diversiteit terug in VS

De fastfoodketen meldt niet langer bepaalde doelen voor meer diversiteit te stellen, wat volgens Amerikaanse media neerkomt op het schrappen van specifieke doelen voor meer diversiteit bij hogergeplaatste functies. In plaats daarvan wil McDonald’s volgens een open brief aan werknemers doorgaan met het „integreren van inclusiepraktijken” in het bedrijf door bijvoorbeeld de diversiteit onder werknemers en leveranciers te blijven vergroten en jaarlijks informatie hierover te blijven delen met het bestuur en medewerkers.

Ook vraagt McDonald’s zijn leveranciers niet meer om zich te houden aan bepaalde doelen rond diversiteit, inclusie en gelijkheid en trekt de keten zich terug uit externe onderzoeken die de diversiteit bij bedrijven meten.

Amerikaanse bedrijven hebben hun initiatieven rond diversiteit, gelijkheid en inclusie teruggeschroefd na een campagne van de bekende activist Robby Starbuck tegen zogenoemde ‘woke’ bedrijven. McDonald’s zegt het besluit te hebben genomen vanwege onder meer „het veranderende landschap” rond deze thema’s en een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof in juni 2023. Het Hooggerechtshof maakte toen een einde aan positieve discriminatie bij universiteitstoelatingen.

Verder heeft McDonald’s een interne campagne opgezet die ervoor moet zorgen dat alle werknemers elkaar met respect en eerlijkheid behandelen. Met de aanpassingen hoopt de fastfoodketen meer te kunnen groeien.

In de brief stelt McDonald’s in 2024 in de VS vooruitgang te hebben geboekt bij het halen van bepaalde doelen. Zo kwamen ruim drie op de tien leidinggevenden afgelopen jaar uit een minderheidsgroep en is er gendergelijkheid bereikt in de salarissen. Het doel om een kwart van de uitgaven te spenderen aan leveranciers met eigenaren uit verschillende groepen haalt het bedrijf eind dit jaar al, drie jaar eerder dan gepland.