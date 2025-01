Kwart van alle Nederlanders wil graag eigen bedrijf: „Het is onze drijfveer iets voor onszelf op te bouwen”

Vince van den Bunt en zijn vriend Thom van Gent hielpen als jochies van vijftien bij een verhuizing. Dat ging goed, uitstekend zelfs. En het smaakte naar meer. Het duo zocht de publiciteit en vooral mond-tot-mondreclame zorgde ervoor dat hun steeds vaker werd gevraagd om bij verhuizingen te helpen of die zelfs helemaal uit te voeren.

„Ik vind dat zelfstandig ondernemen nogal eens geromantiseerd wordt” - Vince van den Bunt, mede-eigenaar De Sjouwers

Vince van den Bunt en Thom van Gent. beeld De Sjouwers

De twee jongens besloten er hun werk van te maken. Ze zagen een gat in de markt: mankracht leveren om door het hele land te werken aan verhuizingen en aanverwante klussen. Onder de toepasselijke naam De Sjouwers schreven ze zich in bij de Kamer van Koophandel.

Vrijheid

Daarmee maakten ze een keuze waarvoor veel mensen terugschrikken. ABN-AMRO publiceerde in december de resultaten van een onderzoek waaruit blijkt dat een op de vier Nederlanders ervan droomt om voor zichzelf te beginnen. Bij een flink deel van deze groep blijft het bij dromen, maar ongeveer de helft schat de kans dat ze daadwerkelijk een eigen bedrijf starten redelijk tot hoog in. Onder jongeren ligt dat percentage hoger.

Van de 18- tot 34-jarigen die voor zichzelf willen beginnen, zegt 71 procent dat de kans groot is dat ze de stap naar een eigen bedrijf gaan zetten.

Onafhankelijkheid

Eigen baas zijn wordt sterk geassocieerd met onafhankelijkheid en autonomie. Veel geld verdienen is voor velen ook belangrijk, maar slechts voor een minderheid is het de hoofdreden van het verlangen naar ondernemen.

„Ik zie een verschuiving in de wijze waarop er naar werk wordt gekeken” - Anouk van Gerven, ondernemersadviseur ABN-AMRO

Ook voor Van den Bunt en Van Gent ging het niet in de eerste plaats om geld. Al zetten ze ook kanttekeningen bij de vrijheid die ondernemen zou opleveren. Van den Bunt: „Natuurlijk kun je als eigenaar van een bedrijf bepaalde keuzes maken, maar ik vind dat zelfstandig ondernemen nogal eens geromantiseerd wordt. Zeker wanneer iemand personeel in dienst heeft, krijgt diegene veel verantwoordelijkheden die hem of haar sterk beperken in de keuzemogelijkheden. Om eerlijk te zijn was vrijheid met name in het begin ver te zoeken. Maar daar ging het ons ook niet zozeer om. Onze drijfveer was vooral het opbouwen van iets van onszelf.”

Sprong

Herkenbaar volgens Anouk van Gerven, ondernemersadviseur bij ABN-AMRO. „Mensen willen iets tot stand brengen waarop ze hun eigen stempel kunnen drukken. Ik zie een verschuiving in de wijze waarop er naar werk wordt gekeken. Het is niet langer alleen een manier om geld te verdienen, maar een kans om de regie in eigen handen te nemen en betekenis te geven aan het leven. Dit verlangen zie ik bij mensen van alle leeftijden terug.”

Hoewel veel Nederlanders ervan dromen om voor zichzelf te beginnen, blijkt het voor een groot aantal niet eenvoudig om die sprong te wagen. Een kwart van de ondernemers in de dop weet simpelweg niet hoe ze daaraan moeten beginnen.

„Er is nog zo veel te ontdekken en mee te maken” - Vince van den Bunt, mede-eigenaar De Sjouwers

Startkapitaal

Degenen die wel een duidelijk omlijnd plan hebben zijn vaak onzeker, bijvoorbeeld over hoe ze een goed ondernemingsplan moeten maken, blijkt uit het onderzoek van ABN-AMRO.

Ook geld is belangrijk. Voor het starten van een eigen bedrijf is in verreweg de meeste gevallen een flink startkapitaal nodig. En ook als dat er is, zijn er vaak onzekerheden over de toekomstige inkomsten. Beginnende ondernemers verdienen in de eerste maanden vaak nog niet goed.

Van den Bunt en Van Gent lieten zich door die bezwaren niet weerhouden, maar dat betekent niet dat ze geen obstakels tegenkwamen. Van den Bunt: „Wat heel lastig is, is dat je met van alles bezig moet zijn waarvan je geen verstand hebt. Van het aannemen van mensen tot het doen van de boekhouding. We moesten ook leren hoe er in onze branche gewerkt wordt en wat daar belangrijk wordt gevonden.”

Regels

In Nederland gelden er voor ondernemers heel wat overheidsbepalingen. Die schrikken potentiële zelfstandigen nogal eens af. Van den Bunt begrijpt dat. „Door de regeldruk verlies je een groot stuk van je vrijheid. Allerlei mogelijkheden om zaken creatief op te lossen worden erdoor beperkt. Een eigen bedrijf runnen is al een grote uitdaging, maar door de vele regels word je snel een bepaalde richting opgeduwd. Daardoor is het werken simpelweg minder leuk.”

Van den Bunt vindt dat de overheid weinig behulpzaam is als het gaat om ondernemers. „Daardoor merk je dat er minder draagvlak voor het beleid komt en dat nogal wat bedrijven naar het buitenland vertrekken. Er zou veel meer oog moeten zijn voor de praktische uitdagingen waarmee mensen met een eigen bedrijf te maken krijgen. De oplossingen: minder en eenvoudigere regels, maar ook meer voorlichting en gesprek tussen overheid en bedrijfsleven.”

Aan stoppen denken Van den Bunt en Van Gent echter niet. „We zijn pas een paar jaar geleden begonnen. Het gaat goed en we zitten vol ambities. We groeien, inmiddels werken we met een team van bijna 700 sjouwers in heel Nederland en gaan we regelmatig de grens over. Natuurlijk zien we heus wel dat er ondernemers zijn die hun activiteiten beëindigen, maar wij willen nog heel lang door. Er is nog zo veel te ontdekken en mee te maken in dit avontuur.”