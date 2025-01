AEX licht lager in aanloop nieuwe inflatiecijfers eurozone

De inflatiecijfers over december voor het eurogebied worden om 11.00 uur gepubliceerd door statistiekbureau Eurostat. In november stegen de consumentenprijzen in de eurozone op jaarbasis nog met gemiddeld 2,2 procent.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde in een snelle raming al dat de Nederlandse inflatie vorige maand iets verder was opgelopen tot 4,1 procent, van 4 procent een maand eerder. Op basis van de Europese meetmethode werd voor Nederland een inflatie in december van 3,9 procent gemeld.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 890,49 punten. De MidKap daalde ook 0,1 procent, tot 846,87 punten. In Parijs, Frankfurt en Londen werden minnen tot 0,6 procent op de koersenborden gezet, na de winsten een dag eerder.

Besi was koploper in de AEX met een plus van 3 procent. Sectorgenoot ASMI werd 0,7 procent duurder.

Prosus (min 2,4 procent) was opnieuw de sterkste daler in de hoofdindex na het forse verlies op maandag door het nieuws dat het Amerikaanse ministerie van Defensie het Chinese techconcern Tencent heeft toegevoegd aan een lijst van bedrijven die volgens het ministerie samenwerken met het Chinese leger. Prosus is grootaandeelhouder van Tencent. Het aandeel Tencent zakte dinsdag 8 procent in Hongkong.

In de MidKap verloor Air France-KLM 1,5 procent na een adviesverlaging door zakenbank Citi. Waterzuiveraar NX Filtration daalde 2,2 procent bij de kleinere fondsen op het Damrak door een verlaging van het beleggingsadvies door Berenberg. Verder kwam groothandelaar Sligro met omzetcijfers over 2024 en ging daarop 3,7 procent omlaag.

De euro was 1,0407 dollar waard, tegen 1,0395 dollar op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde 0,3 procent lager op 73,33 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 76,13 dollar per vat.