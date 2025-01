Besturen Hoornbeeck, JFSG en VLC fuseren tot RBO scholen

Dat maakte het bestuur van de drie onderwijsinstellingen maandag bekend. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap keurde de samenvoeging, die per 1 januari 2025 is ingegaan, in december 2024 goed. De scholen blijven als zelfstandige instellingen onder de nieuwe bestuurlijke koepel functioneren en houden hun eigen namen.

De plannen voor een nauwere samenwerking tussen de JFSG en SORG, de stichting waaronder het Hoornbeeck en VLC vallen, werden in 2021 bekendgemaakt. In 2023 deelden de colleges van bestuur (cvb’s) mee dat dit een bestuurlijke fusie inhield. Aanleiding voor de wens tot samenwerking vormt onder meer de overlap in het voedingsgebied (de plaatsen waar leerlingen vandaan komen, LdH) van de JFSG en het VLC. Die overlap speelt met name in Barneveld en omgeving.

In 2021 kondigden beide besturen aan het onderwijsaanbod van de VLC-vestiging in Barneveld gezamenlijk uit te breiden met een bovenbouw vmbo en havo. Momenteel kunnen leerlingen op die locatie enkel onderwijs in de onderbouw volgen. De nieuwe bovenbouwvestiging vervangt op termijn het aanbod op VLC-locatie Hoevelaken, waar leerlingen op dit moment terecht kunnen voor vmbo 3 en 4.

Vertraging

Door de groei in Barneveld is uitbreiding van de huisvesting nodig. Het is de bedoeling een nieuw schoolgebouw in Barneveld te openen. „De plannen daarvoor hebben echter vertraging opgelopen”, licht bestuurder Gert van Leeuwen desgevraagd toe. Gemeente Barneveld keurde in oktober 2024 de aanvraag voor nieuwbouw af, vanwege te weinig tijd om binnen de geldende termijn de aanvraag af te kunnen ronden. „De gemeente is momenteel bezig met de werving van grond. De plannen gaan door, maar de gemeente heeft meer tijd nodig dan gedacht. Er wordt nu een samenwerkingsovereenkomst opgesteld.”

Gert van Leeuwen, bestuurder RBO scholen. beeld Hoornbeeck College

De schoolbestuurders besloten daarom het plan in twee fasen op te knippen. Van Leeuwen: „We zetten eerst in op uitbreiding van het huidige gebouw in Barneveld, onder meer voor de bovenbouw havo. Die vergunningsaanvraag loopt. Een nieuw gebouw op hetzelfde terrein voor de bovenbouw vmbo en daarmee de verplaatsing van de locatie Hoevelaken naar Barneveld zal echter langer op zich laten wachten. Zolang we geen bouwvergunning hebben, kunnen we niet starten met de realisatie van een nieuw pand.”

Het bestuur van de nieuwe stichting streeft ernaar in 2027 het onderwijsaanbod op locatie Amersfoort uit te breiden met een bovenbouw vmbo voor alle leerwegen (basis, kader, gemengd en theoretisch). Daarnaast is locatie Uddel gestart met de afdeling groen en locatie Rijssen met een speciaal ondersteuningsaanbod. Voor alle vestigingen worden daarnaast nieuwe opties onderzocht.

Auctoraat

Het nieuwe cvb bestaat voorlopig uit vier personen: Willem de Potter (SORG) als voorzitter en Gert van Leeuwen (SORG), Frans van Hartingsveldt (JFSG) en Jan Otte (JFSG) als bestuursleden. Na 1 augustus 2025 krimpt het cvb in tot drie man. Van Leeuwen neemt het voorzitterschap over. Samen met Van Hartingsveldt en een te werven bestuurder vormt hij dan het bestuur.

De Potter kondigde in oktober 2024 aan ruimte te willen maken voor een nieuw gezicht in het toekomstige cvb. Otte zal zich richten op het opzetten van een zogeheten auctoraat, gericht op onderwijsontwikkeling binnen het voortgezet onderwijs. Een auctoraat is vergelijkbaar met een lectoraat in het hbo of een practoraat in het mbo, maar dan specifiek voor het voortgezet onderwijs.