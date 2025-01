In november stegen de consumentenprijzen in de eurozone nog met gemiddeld 2,2 procent. Op basis van de Europese meetmethode werd voor Nederland een inflatie in december van 3,9 procent gemeld.

De Aziatische beurzen gingen dinsdag overwegend omhoog. De Nikkei in Tokio klom 2 procent. In Hongkong daalde de Hang Seng juist 1,8 procent, mede door een koersval van technologieconcern Tencent van bijna 8 procent. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft Tencent toegevoegd aan een lijst van bedrijven die volgens het ministerie samenwerken met het Chinese leger.

De in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus is een grote aandeelhouder van Tencent en verloor maandag al ruim 7 procent door het bericht. Ook de grote Chinese accumaker CATL is op de lijst gezet.

Just Eat Takeaway maakte bekend de verkoop van zijn Amerikaanse dochterbedrijf Grubhub aan branchegenoot Wonder te hebben afgerond. Het Nederlands-Britse bedrijf kocht Grubhub in 2021 voor 7,3 miljard dollar, maar vervolgens bleek het vooral een hoofdpijndossier voor Just Eat Takeaway. Aan de verkoop houdt het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl 50 miljoen dollar over.

Philips heeft een onderdeel dat specifieke chips ontwikkelt voor toepassingen in de halfgeleider- en medische industrie verkocht aan een Nederlands consortium van particuliere investeerders. Het onderdeel gaat als zelfstandig bedrijf verder onder de naam Xiver. Er is niet bekendgemaakt hoeveel geld met de deal gemoeid is.

Groothandelaar Sligro zei dat de omzet vorig jaar licht is gestegen tot bijna 2,9 miljard euro.

Verder kwam de Poolse aanbieder van pakketkluisjes InPost met cijfers over de volumes in het vierde kwartaal. Volgens InPost namen de volumes met 20 procent toe op jaarbasis naar ruim 322 miljoen pakketjes.

Waterzuiveraar NX Filtration kan in beweging komen na een verlaging van het beleggingsadvies door investeringsbank Berenberg.

De euro was 1,0397 dollar waard. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte iets naar 73,47 dollar. Brentolie was vrijwel onveranderd op 76,27 dollar per vat.