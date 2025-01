Dure dollar houdt Nederlandse vakantieganger weg uit VS en Canada

„Nederlanders reageren daar helemaal niet op, dat zagen we ook tijdens de eerste periode van Trump”, zegt eigenaar Paul Backer van Tioga Tours tijdens de nieuwjaarsreceptie van branchevereniging ANVR.

„Amerikaanse campingverhuurders zeiden, en die hebben een aardig beeld van heel Europa, dat na 9/11 alle Zwitsers hun reis annuleerden, de helft van de Duitsers en nul Nederlanders. Dat geeft aan hoe Nederlanders tegen politieke situaties aankijken”, zegt Backer. Nederlanders vragen nu nog wel offertes aan voor Amerika-reizen, maar haken volgens hem alsnog vaker af bij het zien van de met 10 tot 15 procent gestegen prijs.

„Als de prijs goed is, gaan Nederlanders gewoon”, voegt directeur Natasja Eshuis van Travel Trend toe. „Maar nu kosten onze reizen een paar honderd euro meer. Als gezin kun je dan al snel uitrekenen dat je in Thailand of Indonesië goedkoper uit bent. Daar is nu meer belangstelling voor. We weten niet of het om precies dezelfde klanten gaat, maar wij vangen met Azië op wat we in Amerika aan omzet verliezen.”

De ANVR herkent de mindere belangstelling voor reizen naar de VS en Canada. Verre reizen winnen over het algemeen wel aan populariteit, al blijft het aandeel in de totale hoeveelheid reizen lager dan voor de coronacrisis (14,2 procent tegenover 15,8 procent). „Indonesië en China kwamen zeer traag uit de coronadip maar zijn nu weer helemaal ‘back on track’”, stelt de vereniging.

Over de hele linie rekent ANVR-directeur Frank Radstake voor 2025 op een „lichte” groei van het aantal boekingen. Of daarmee de gevolgen van de coronacrisis helemaal worden ingelopen, kan hij nog niet voorspellen. Aanvankelijk dacht de branche dat er vorig jaar al voor het eerst weer meer boekingen zouden zijn dan in 2019, maar onder meer door de invloed van prijsstijgingen kwam de groei uit op een lager dan verwachte kleine 4 procent.