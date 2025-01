Partijleider Felix Banaszak sneerde dat de christendemocraat Friedrich Merz vooral goed is in het benoemen van problemen. En sociaaldemocraat en huidig bondskanselier Olaf Scholz slaat problemen in alle rust gade, claimde hij. Robert Habeck, de topkandidaat van de Groenen, werd juist gepresenteerd als iemand die problemen voortvarend oplost.

Minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock stelde daarnaast dat Scholz tekortschoot in zijn reactie op beledigingen van techmiljardair Elon Musk, die de partij Alternative für Deutschland steunt. Musk heeft op zijn platform X uitgehaald naar allerlei Duitse bestuurders. Hij noemde Scholz zelf eerder een nar en president Frank-Walter Steinmeier een tiran. Scholz zei later dat het vooral belangrijk is het hoofd koel te houden.

Duitsland gaat op 23 februari naar de stembus voor landelijke verkiezingen. Die volgen op een crisis binnen de Duitse regering. De liberale FDP stapte vorig jaar uit de coalitie met de SPD van Scholz en de Groenen, die daardoor geen meerderheid in de Bondsdag meer heeft. In de eerste grote peiling van dit jaar gaan de christendemocraten van CDU/CSU ruim aan kop, met een tweede plaats voor de AfD. Daarna volgen SPD en de Groenen.