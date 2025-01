Oekraïense soldaten trokken in augustus verrassend de grens over naar Koersk en konden een deel van die provincie bezetten. In de maanden daarna heroverden de Russen gestaag terrein, maar dit weekend is Oekraïne een tegenoffensief begonnen. Volgens Zelensky heeft de krijgsmacht met de operatie bereikt dat er een bufferzone is gecreëerd en is voorkomen dat veel Russische troepen ergens anders konden worden ingezet.

Het Kremlin heeft juist vaak gezegd dat de Oekraïense operatie in Koersk mislukt is, omdat Kyiv niet heeft kunnen verhinderen dat de Russen oprukken in andere delen van Oekraïne. De Russen veroveren al maanden langzaam dorp na dorp in de Donbas. Maandag claimde de Russische krijgsmacht de inname van Koerachove, zo’n 30 kilometer ten westen van Donetsk. Dat is een industriestad die op een logistiek belangrijke plek ligt. Voor de oorlog woonden daar zo’n 22.000 mensen, waardoor het de grootste stad in maanden is die is ingenomen.