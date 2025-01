In aanwezigheid van burgemeester Van Bijsterveldt-Vliegenthart werd maandagmorgen de deur van het vroegere kloostercomplex op slot gedraaid. Pas in de loop van 2027 gaat het museum weer open voor het publiek.

Eerst mogen de laatste bezoekers voor de laatste keer door het museum-oude stijl dwalen. Ze schuifelen rond over de krakende houten vloeren en staan gebogen om de tekstbordjes te lezen. Nog één keer langs de kogelgaten op de plek waar Willem van Oranje werd vermoord, de portreatten van zijn familieleden, vitrines vol Delfts blauw, schilderijen van oude Delftse meesters, en hedendaagse kunst van het type ”hoe krijgen ze het verzonnen”.

Museumdirecteur Moerman (l.) en burgemeester Van Bijsterveldt. beeld Marco de Swart

In de slaap- en werkkamer van Willem de Zwijger staat zijn portret centraal. Op de muur prijkt zijn eretitel: Vader des vaderlands.

Hedendaags

In een kille Waalse Kerk geven twee directeuren, Janelle Moerman van het Prinsenhof en ir. Janneke Bierman van architectenbureau BiermanHenket, tekst en uitleg over de komende renovatie. Die moet ervoor zorgen dat het museum aan de hedendaagse eisen voor duurzaamheid en toegankelijkheid voldoet.

Daar schort wel het een en ander aan. De buitenmuren moeten hoognodig gerestaureerd worden. Dat moet ook de lekkages verhelpen. Binnen wordt het klimaat verbeterd. Dat is nodig voor de collectie én voor de bezoekers. Nu is het in de zalen ’s winters vaak koud en ’s zomers te warm.

Kogelgaten op de plaats waar Willem van Oranje werd vermoord. beeld RD

Toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking is tegenwoordig een grondrecht, zegt Moerman. Ga er maar aan staan: alleen al op de begane grond zijn er dertig traptreden. Maar het moet lukken: „We gaan van 10 naar 90 procent toegankelijkheid.”

De bezoekersfaciliteiten moeten beter, en een goede educatieve ruimte ontbreekt ook. De vernieuwingsoperatie moet aan al die wensen voldoen. De tuin wordt heringericht en meer bij het gebouw betrokken. Daar komt een nieuwe entree: een driedimensionaal geprinte poort van keramiek. „Die wordt een blikvanger.” Garderobe, toiletten en winkel krijgen een plek in de Kapittelzaal.

Bij de tuin komt ook een museumcafé. De Prinsenkelder daaronder gaat dienstdoen als educatieve ruimte. Ook de rest van het museum wordt opgeknapt.

Het is zeventig jaar geleden dat dit rijksmonument voor het laatst is verbouwd. De ingrepen in de buitengevel komen er alleen in het gedeelte waar in de twintigste eeuw al aan gesleuteld is. Voordat de opknapbeurt start, wordt archeologisch onderzoek verricht. „Altijd spannend.”

Vernieuwingsplannen. beeld RD

De verbouwingskosten zijn op 38 miljoen euro geraamd. Daarvan is al 33 miljoen toegezegd: 18 miljoen door de gemeente Delft, 10 miljoen door de familie Vlek –die via stichting De Lichtboei goede doelen steunt–, 2 miljoen door de provincie Zuid-Holland, 1,5 miljoen door de VriendenLoterij. Het wachten is nog op een bijdrage van het Rijk. Daarvoor wordt stevig gelobbyd.

Het museumkantoor verhuist tijdelijk naar de overkant van het Sint Agathaplein. In een ruimte eronder wordt tekst en uitleg gegeven over de renovatie.

Verhalen

In 2024 trok het museum 116.000 bezoekers, „meer dan we hadden durven hopen”. De campagne ”Kom nog één keer” trok vanaf 10 december 16.500 mensen. Ze stapten onder het orgel door de Waalse Kerk in, kochten een kaartje bij de kassa’s naast de kansel en volgden de route door de zalen. Hier een trapje op, daar een trapje af. De garderobe en toiletten onder de keldergewelven zijn voor een lang mens alleen gebukt te bereiken.

De bezoekers kwamen met verhalen, zegt de museumdirecteur. Ze vertelden –„soms met een traan”– over trouwfoto’s die hier zijn gemaakt, over feesten die hier werden gevierd, over bezoeken die hier met familieleden werden gebracht die later zijn overleden.

Een deel van de verzameling is de komende jaren elders te zien. Zo gaat de volledige Oranjecollectie naar Breda, waar het Stedelijk Museum op 10 oktober de tentoonstelling ”Willem!” opent.

Na de verbouwing stalt Museum Prinsenhof zijn schatten opnieuw uit, maar wel in een meer chronologische indeling. Daarover is jaren nagedacht. Op de begane grond zal de vaste tentoonstelling te zien zijn, op de eerste verdieping komen wisselexposities.