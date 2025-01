Onderwijsdeskundige vreest voor aanpassing doorstroomtoetsen

Scholen kunnen op dit moment kiezen uit toetsen van zes aanbieders. Volgens de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kiezen veel scholen er dit jaar voor hun leerlingen in groep acht een andere doorstroomtoets te laten maken dan kinderen in groep acht vorig jaar. Volgens Meeter is het „heel kwalijk” voor het systeem dat scholen twijfelen aan het advies dat voortkomt uit de toets. Bepaalde toetsen zouden tot hogere adviezen leiden dan andere.

„Het is belangrijk dat de toetsen die leerlingen maken te vertrouwen zijn en dat scholen kunnen kiezen uit toetsen die tot gelijke resultaten leiden. Dat lijkt nu niet het geval.” Ook voor middelbare scholen is het lastig. Meeter: „Die vragen zich af: klopt dit advies wel? Als ze denken dat leerlingen een te hoog advies hebben gekregen stoppen ze misschien minder moeite in leerlingen die het moeilijk hebben in de brugklas.”

Meeter wijst erop dat het sowieso heel moeilijk is om toetsen van verschillende aanbieders te vergelijken. De vragen zijn bijvoorbeeld anders, maar ook de hoeveelheid opgaven en de lengte van de toets. „Het is onmogelijk te vergelijken”, zegt de hoogleraar. Dat een bepaalde toets vaker tot havo- of vwo-advies leidt, kan verschillende oorzaken hebben. „Het kan aan de toets liggen, maar ook aan het niveau van de scholen die de toets maken”, zegt hij. „Daarom zou het het beste zijn om voor één doorstroomtoets te gaan, die voor iedereen gelijk is. Het is een fout geweest om hier een markt van te maken.”