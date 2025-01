Man met mes overmeesterd bij kantoor premier België

Barend Leyts, directeur communicatie van De Croo, bevestigt de arrestatie en meldt dat de man is overgebracht naar het politiebureau. De Croo laat via Leyts weten dat hij „geschokt is door het incident”. „We volgen de situatie op de voet samen met de politie. We zijn opgelucht dat er bij het incident niemand gewond is geraakt”, aldus de premier.

De politie meldt dat de man omstreeks 10.00 uur werd opgepakt. Hij zou bedreigingen hebben geuit tegen het aanwezige militaire personeel. Volgens de politie is er momenteel nog geen duidelijkheid over de beweegredenen van de man.

Volgens VTM Nieuws heeft de man geprobeerd het kantoor binnen te dringen. Een cameraploeg van VTM Nieuws stond bij de Wetstraat 10, omdat daar onderhandelingen plaatsvinden voor een nieuwe federale regering. De aanwezige journalisten werden vanwege het incident door de militaire politie opgedragen naar binnen te gaan.