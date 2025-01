Burgemeester na steekpartij Den Dolder: dit opent oude wonden

In 2017 werd Anne Faber uit Utrecht verkracht en vermoord door Michael P., die was opgenomen in een kliniek in Den Dolder. De 27-jarige verdachte van de steekpartij van vorige week verbleef op hetzelfde terrein van de organisatie Fivoor, zij het op een andere afdeling. „De pijn, het verdriet en het ongeloof onder de inwoners van Den Dolder is groot”, zegt Langenacker. Het dorp hoort bij de gemeente Zeist. „Ik begrijp dat dit voor onze inwoners gevoelens van onveiligheid en bezorgdheid met zich meebrengt”, voegt de burgemeester eraan toe.

Vrijdagavond was er een bewonersbijeenkomst in de Maria Christina Kerk in Den Dolder, waar zo’n veertig mensen bij waren uit de wijk waar de 76-jarige inwoonster werd aangetroffen. „Inwoners hadden zorgen, voelden ongeloof en hadden veel vragen over het politieonderzoek, over de verdachte en over veiligheidsmaatregelen”, schrijft de gemeente.

De verdachte wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Dan hoort hij of hij voorlopig vast moet blijven zitten.