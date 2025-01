Bloomberg: Italië praat met SpaceX over deal van 1,5 miljard

De besprekingen lopen nog en er is nog geen definitieve overeenkomst bereikt, aldus de bronnen. Het project is wel al goedgekeurd door de Italiaanse inlichtingendiensten en het ministerie van Defensie, voegden ze eraan toe. Het plan zou ook communicatiediensten omvatten voor het Italiaanse leger in het Middellandse Zeegebied en de uitrol van zogenoemde direct-to-cell satellietdiensten in Italië voor gebruik in noodsituaties zoals terreuraanslagen of natuurrampen.

Italië onderzoekt de mogelijke deal volgens Bloomberg al sinds 2023. Sommige Italiaanse functionarissen zouden zich ertegen verzetten uit bezorgdheid dat de diensten ten koste zouden kunnen gaan van lokale providers. Vertegenwoordigers van de Italiaanse regering en SpaceX hebben nog niet gereageerd.

SpaceX is met satellietdienst Starlink de laatste tijd in steeds meer landen actief. Het bedrijf bedient nu meer dan 4 miljoen mensen in ruim honderd landen en gebieden. Ook in Italië is Starlink al actief. De onderneming levert er breedbandinternet via zijn netwerk van meer dan zevenduizend satellieten.