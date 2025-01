Blik beleggers Damrak gericht op Unilever na adviesverlaging

Analisten van RBC verlaagden het advies voor Unilever naar underperform van sectorperform, omdat ze zich afvragen of het bedrijf wel aan zijn groeidoelstellingen kan voldoen. Ook wordt de koersstijging van het aandeel Unilever over 2024 als „excessief” omschreven. RBC verlaagde ook het koersdoel voor het concern.

Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners, eigenaar van onder meer cosmetica- en parfumerieketen Douglas, kreeg juist een koopadvies van de Amerikaanse bank Citi.

Beleggers zijn verder vooral in afwachting van nieuwe cijfers over de inflatie in de eurozone die dinsdag op de rol staan. Vrijdag komt het belangrijke banenrapport uit de Verenigde Staten naar buiten. Die cijfers zijn van invloed op het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank.

Ook zijn de ogen van handelaren gericht op Las Vegas, waar deze week de Consumer Electronics Show (CES), ’s werelds grootste techbeurs, wordt gehouden. Op de CES kunnen techbedrijven nieuwe innovaties aankondigen, die interessant kunnen zijn voor investeerders. Kunstmatige intelligentie (AI) zal waarschijnlijk een belangrijk thema zijn op de beurs.

In Azië waren maandag overwegend minnen te zien. Zo daalde de Hang Seng in Hongkong 0,5 procent, ondanks een meevallend groeicijfer over de bedrijvigheid in de Chinese dienstensector. De Nikkei in Tokio verloor 1,5 procent.

De euro was 1,0313 dollar waard, tegen 1,0285 dollar op vrijdag. De koers van de euro daalde vorige week nog naar het laagste niveau ten opzichte van de dollar in meer dan twee jaar. Veel valutadeskundigen voorspellen dat de euro dit jaar naar pariteit met de dollar zal zakken of zelfs daaronder. Pariteit betekent dat de munteenheden exact dezelfde waarde hebben.

De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde 0,3 procent lager op 73,72 dollar. Brentolie kostte ook 0,3 procent minder, op 76,26 dollar per vat.