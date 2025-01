Ds. Boom doet intrede in hervormd Dinteloord

In de bevestigingsdienst ging ds. J. C. de Groot uit Dordrecht voor. Deze preekte over Jesaja 51:16.

Ds. J. Boom. beeld herv. Dinteloord

In de middagdienst deed ds. Boom intrede. Hij bediende het Woord vanuit Markus 1:15. Boven de preek stond ”Het beste nieuws”.

Na de dienst werd ds. Boom toegesproken door ds. S.A Doolaard uit Kapelle-Biezelinge als consulent, door Aron van der Meer namens de jongeren van de gemeente en door voorzitter van de kerkenraad A.T. van der Ploeg namens kerkenraad en gemeente.

De hervormde gemeente in Dinteloord was vacant sinds het vertrek van ds. A. Vastenhoud in september 2023. Ds. Boom was predikant van de hervormde gemeente in ’s Gravenmoer.