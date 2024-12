Ds. Boom neemt afscheid van hervormd ’s Gravenmoer

De Schriftlezing was uit Jakobus 1. Centraal stond Jakobus 5:8: „U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij.” Het thema van de preek was ”De toekomst is zeker”.

Na de dienst werd ds. Boom toegesproken door ds. A. Mak (christelijke gereformeerde kerk), door kerkelijk werker Marianne de Bruin (gereformeerde kerk), door ds. O. Grevink, door ds. E. van der Poel uit Meerkerk en door scriba Piet van Halteren.

Na de toespraken werd het gezin Boom toegezongen: ”Ga met God en Hij zal bij je zijn”.

Ds. Boom diende de hervormde gemeente in ’s Gravenmoer ruim elf jaar. Hij doet op 5 januari intrede in de hervormde gemeente in Dinteloord. Die gemeente was vacant sinds het vertrek van ds. A. Vastenhoud, vorig jaar september.