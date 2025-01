Noord-Korea vuurt ballistische raket af op Japanse Zee

De raket zou zijn afgevuurd richting de Japanse Zee en daar in het water zijn gestort, aldus de Japanse kustwacht.

Blinken is in Zuid-Korea om de politieke stabiliteit te garanderen, ook in de gecompliceerde relatie die Zuid-Korea heeft met het naburige Japan. De afgelopen jaren was Zuid-Korea een gewaardeerde bondgenoot van de Verenigde Staten, mede omdat het toenadering zocht tot Japan, waar duizenden Amerikaanse troepen zijn gelegerd. In 2023 hielden de VS, Zuid-Korea en Japan een gezamenlijke top om over militaire samenwerking te praten met het oog op de dreiging vanuit Noord-Korea.

Niet iedereen in Zuid-Korea is gecharmeerd van toenadering tot Japan, dat van 1910 tot 1945 een bruut koloniaal bewind over de beide Korea’s voerde. Nu de pro-Amerikaanse president Yoon Suk-yeol is geschorst omdat hij begin december de noodtoestand uitriep, is ook het beleid ten aanzien van de Verenigde Staten en Japan ter discussie komen te staan.

Blinken en zijn Zuid-Koreaanse collega Cho Tae-yul hebben de lancering van de raket veroordeeld. Blinken zei op een persconferentie dat het „een nieuwe schending van de resoluties van de Veiligheidsraad” is.