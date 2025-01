Tientallen geschrapte vluchten op Schiphol door winterse weer

Volgens een woordvoerder van Schiphol zijn er in totaal ongeveer zeventig vluchten uit het vluchtschema gehaald. Het gaat vooral om vluchten naar Europese bestemmingen.

Ook trof de luchthaven andere voorzorgsmaatregelen om zondag goed bestand te zijn tegen de sneeuw, regen en lage temperaturen. Zo zijn de sneeuwruimers zondagochtend al vroeg begonnen met sneeuwruimen.

Voorlopig is het baangebruik op Schiphol nog beperkt. Het is de verwachting dat Schiphol begin van de middag weer „vol kan draaien”, geeft de woordvoerder aan. Maar ook daarna is waarschijnlijk nog sprake van „een rommelige dag”, voorspelt hij.

Het winterse weer valt samen met de laatste dag van de kerstvakantie. Voor Schiphol is het in de kerstperiode doorgaans druk, maar volgens de woordvoerder is de drukte zondag wel „beheersbaar”. Schiphol is mede door alle voorbereidingen volgens hem ook nog goed bereikbaar.

Ook op andere luchthavens in Europa zijn zondag verstoringen. In Duitsland hebben München en Frankfurt te maken met vertragingen en annuleringen. Op de andere grotere vliegvelden in Nederland lijken de weersomstandigheden zondag niet voor grote veranderingen in het vluchtschema te zorgen.