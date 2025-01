Zwitserse bank Credit Suisse hield veel banden met nazi’s geheim

Bij een nieuwe studie zijn tienduizenden documenten ontdekt met nieuw bewijs van rekeninghouders die banden hadden met de partij van Adolf Hitler. Het gaat onder meer om vermeende tussenpersonen die nazi’s hielpen goud te verbergen. Ook hielpen zij illegale transacties te verhullen om oorlogsmateriaal aan te schaffen en Joodse bezittingen te plunderen.

Credit Suisse, dat in 2023 moest worden gered door zijn Zwitserse rivaal UBS, stemde in 1998 al in met een schikking van 1,3 miljard dollar in rechtszaken aangespannen door Holocaustoverlevenden. Maar nu lijkt het erop dat de bank toen niet volledig open is geweest over de vroegere betrokkenheid met het naziregime.

Credit Suisse stemde in 2020 al in met een nieuw onderzoek naar de kwestie. Maar volgens de commissie in de Amerikaanse Senaat werd daarbij toen een „onnodig rigide en beperkte reikwijdte” gehanteerd. De bank weigerde tevens nieuwe aanwijzingen op te volgen. Ook beëindigde Credit Suisse in 2022 de samenwerking met Neil Barofsky, een onafhankelijk ombudsman die moest toezien op het onderzoek.

In 2023 werd Barofsky opnieuw aangenomen toen Credit Suisse door UBS werd overgenomen. UBS zegt zich in te zetten om alle voormalige nazi-gerelateerde rekeningen te tellen. De bank heeft ook laten weten dat de organisatie Barofsky „alle nodige hulp” zou bieden „zodat hij door middel van dit onderzoek licht kan blijven werpen op deze tragische periode in de geschiedenis”.