Prof. dr. M.J. de Vries: Verslavende werking sociale media onvoldoende onderkend

Prof. De Vries, Eerste Kamerlid voor de SGP en bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Technische Universiteit Delft, sprak zaterdagmiddag in het Betuwse Lienden. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst van de interkerkelijke studievereniging Koinonia die ongeveer vijftig bezoekers trok. Het thema was ”Verantwoord omgaan met technologie”.

Prof. De Vries betoogde dat er met techniek an sich niets mis is. Alles wat door mensen is gemaakt, is immers techniek. In de Bijbel zijn twee lijnen te ontdekken, aldus de hoogleraar. De ene brengt bij God vandaan. Daarvan is de toren van Babel een voorbeeld. Er is ook een andere kant, waarbij de techniek op een goede manier gebruikt wordt, zoals bij de bouw van ark van Noach en van de tabernakel.

De filosoof constateerde dat er de laatste tijd veel mis is gegaan met de aarde en dat de mensheid „door het bedrijven van techniek de aarde heeft beschadigd. De aarde is gebruikt voor onze luxe.” Hij trok de lijn door naar de plagen in het Bijbelboek Openbaring en zei ervan: „Je ziet het voor je ogen gebeuren.”

Hij kan er zich in vinden dat de gezindte de televisie heeft uitgebannen. „Dat is een goede beslissing geweest, maar daarna is men in de doordenking tekortgeschoten. De verslavende werking van social media is onvoldoende onderkend. Men blijft kijken, komt er niet meer los van en raakt verslaafd.”

Stille tijd

Prof. De Vries ziet nog een ander gevolg. „Velen hebben geen tijd en geen concentratie meer om met het Woord van God bezig te zijn.” Hij vertelde over een ouderling die het niet lukte om stille tijd te houden, omdat zijn hoofd vol zat. Zijn advies: „Maak tijd vrij voor de relatie met de Heere God. Je bent toch gek als je die opgeeft voor de social media?” De door hem aangehaalde ouderling had dat ook daadwerkelijk gedaan.

Hij pleit ervoor om internet „spaarzaam” te gebruiken en om de smartphone zo lang mogelijk bij kinderen weg te houden. „Het beste is om hen geen smartphone te geven, maar je ontkomt er niet aan.”

Ook vindt prof. De Vries dat de communicatie via social media oppervlakkig wordt. Hij vroeg om bij mensen op bezoek te gaan, als dat kan, in plaats van te appen. „God heeft de mens met een lichaam geschapen. Je kunt online geen hug geven.”

Op een vraag of men in ons land nog zonder smartphone kan, antwoordde de hoogleraar dat er nog steeds mensen zijn zonder een mobiele telefoon. Hij pleitte ervoor om naar hen om te zien en hen helpen, bijvoorbeeld door leerkrachten toegang tot systemen te geven zonder smartphonecode.

AI

Artificial Intelligence (AI) kan volgens prof. De Vries „weleens de nieuwe toren van Babel zijn”. Hij bouwde wel een ”maar” in: „Het hangt ervan af hoe het gebruikt wordt.”

„Ik vrees dat we straks tevreden zullen zijn met robot-verzorgenden” - Prof. dr. M.J. de Vries, bijzonder hoogleraar christelijke filosofie

Hij begrijpt dat er in de zorg robots worden gebruikt, gezien het personeelstekort, maar hij waarschuwde dat robots geen geest, geen gevoel, geen beslissingsvrijheid en geen liefde hebben. „We moeten ons niet voor de gek laten houden. Ik vrees dat we straks tevreden zullen zijn met robot-verzorgenden. Mensen blijven echter nodig om te vragen hoe het echt met de patiënt gaat.”

Hij had het ook over macht. „Robots kunnen de macht niet overnemen. Juist omdat ze een vrije wil missen, kunnen ze dat niet. Het is echter niet te hopen dat het vertrouwen in robots zo groot wordt dat mensen hun de macht geven.”