Bloomberg: Biden verbiedt nieuwe olie- en gasboringen op zee

Biden kondigt de beslissing volgens de ingewijden maandag aan. Daarmee wil hij het water langs de Amerikaanse kust meer beschermen tegen bijvoorbeeld olielekkages. Het is een van de milieubeschermende maatregelen die hij nog wil doorvoeren voordat Donald Trump op 20 januari president wordt. Trump heeft eerder beloofd Bidens klimaatbeleid terug te draaien. Presidenten hebben weleens besluiten van voorgangers aangepast over het niet verlenen van vergunningen voor de olieproductie in bepaalde gebieden, maar rechtbanken hebben nooit goedkeuring gegeven om een besluit volledig terug te draaien.

Nieuwe olie- en gasboringen blijven volgens de bronnen nog wel mogelijk in de centrale en westelijke delen van de Golf van Mexico. De productie daar vindt al tientallen jaren plaats en komt neer op ongeveer 14 procent van de Amerikaanse olie- en gasproductie. De maatregel van Biden zou ook geen invloed hebben op de olie- en gasproductie die nu plaatsvindt op zee.