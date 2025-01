Europarlementariër wil tegenmaatregelen bij importheffingen Trump

„We moeten ervan uitgaan dat Trump precies zal doen wat hij heeft aangekondigd: 20 procent importtarieven op Europese producten kunnen zeer binnenkort werkelijkheid worden”, zei de Duitse fractievoorzitter van het centrumrechtse EVP zaterdag tegen Funke Media Gruppe. Trump wordt op 20 januari beëdigd als de nieuwe president van de Verenigde Staten. Tijdens zijn campagne heeft hij gedreigd importheffingen tot 20 procent in te voeren op goederen uit onder meer Europa.

De EU moet zich „met zelfvertrouwen” voorbereiden op Trumps plannen. Daarbij stelde hij dat de EU en de VS op economisch gebied ongeveer even groot zijn. „We zijn ook in staat tot tegenmaatregelen. Amerikaanse digitale bedrijven verdienen veel geld in de EU en betalen nauwelijks belasting, daar kunnen we zeker iets aan doen.” Hij voegde eraan toe dat de EU geen handelsoorlog wil, omdat dit het Westen als geheel zou verzwakken tegenover China.

Verder zei hij dat politiek voor Trump „een soort armpje drukken” is. „Trump zal alleen respect hebben voor Europa als het zelfverzekerd en eensgezind optreedt.”