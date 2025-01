Junta Myanmar laat bijna 6000 gevangenen vrij

Onduidelijk is waarvoor de gevangenen waren veroordeeld. Het leger laat weten de gratie „op humanitaire en meelevende gronden” te hebben verleend. Vorig jaar werden op onafhankelijkheidsdag meer dan 9000 gevangenen vrijgelaten.

Ook zijn de straffen van 144 mensen die tot levenslang waren veroordeeld, verlaagd naar een celstraf van vijftien jaar.

Het regime greep de macht op 1 februari 2021 en zette toen de democratisch verkozen Aung San Suu Kyi af als hoofd van de regering. Er braken massale protesten uit in Myanmar, maar die werden door de nieuwe machthebbers bloedig neergeslagen. Het verzet in de grote steden werd gebroken, maar daarbuiten escaleerde het tot een burgeroorlog die nog altijd aan de gang is. Met name etnische minderheden verzetten zich tegen de junta.