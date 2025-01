Wall Street hoger na herverkiezing Johnson als Huis-voorzitter

De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent hoger op 42.732,13 punten. De brede S&P 500-index won 1,3 procent tot 5942,47 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 1,8 procent bij op 19.621,68 punten. Aan het begin van de handelsdag stonden er al plussen op de koersenborden. Na de herverkiezing veerden de graadmeters verder op. Op donderdag, de eerste handelsdag van 2025, sloten de graadmeters nog licht lager, waarmee de verliesreeks van voor de jaarwisseling werd voortgezet.

Aanvankelijk leek het er overigens nog niet op dat de Republikein Johnson maar één ronde nodig zou hebben om te worden herkozen. Twee partijgenoten die eerst op iemand anders stemden hebben later hun stem veranderd, waardoor Johnson precies genoeg stemmen had voor een meerderheid.

US Steel ging 6,5 procent omlaag. De koersdaling volgde op het besluit van president Joe Biden om de overname van het Amerikaanse staalconcern door zijn Japanse branchegenoot Nippon Steel te blokkeren. „Een sterke staalindustrie in binnenlands bezit en beheer is van essentieel belang voor de nationale veiligheid en cruciaal voor veerkrachtige toeleveringsketens”, zei hij in een verklaring. De twee staalbedrijven hebben aangekondigd juridische stappen te willen ondernemen.

Fotoconcerns Getty Images en Shutterstock gingen op hun beurt ruim 13 en bijna 8 procent omhoog. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat Getty Images een fusie met zijn rivaal onderzoekt. Beide ondernemingen beheren enorme fotoverzamelingen en verdienen hun geld met het onder licentie vrijgeven van beeldmateriaal. Een fusie zou die verzamelingen bij elkaar brengen.

Tesla won verder ruim 8 procent en beleggers lijken toch weer wat meer vertrouwen in het bedrijf te hebben gekregen. De fabrikant van elektrische auto’s raakte donderdag nog ruim 6 procent aan waarde kwijt, na tegenvallende verkoopcijfers. Tesla verkocht in 2024 voor het eerst in ruim tien jaar minder voertuigen dan een jaar eerder.