Onverwachtse eerste ontmoeting buitenlandministers Duitsland en Frankrijk met leider Syrië

Het is de eerste ontmoeting tussen hoge westerse vertegenwoordigers en de leider van het nieuwe Syrische regime sinds de val van dictator Bashar al-Assad. Barrot en Baerbock kwamen vrijdagochtend aan in Syrië. Over het bezoek was vooraf niet publiekelijk gecommuniceerd.

„Een paar weken geleden werd er nieuwe hoop gecreëerd op een soeverein, stabiel en vreedzaam Syrië”, zei Barrot vanuit Damascus. Volgens hem is dat een gevolg van de vastberadenheid en mobilisatie van de Syrische bevolking. „Het is een fragiele, maar een realistische hoop, en om die reden zal Frankrijk de Syriërs steunen”, zei hij.

„Mensen zijn vermoord met methoden die onvoorstelbaar zijn in een beschaafde wereld” - Annalena Baerbock, Duitse minister van Buitenlandse Zaken

Voor de ontmoeting met al-Sharaa bezochten de twee ministers de Sednayagevangenis. Tijdens de Syrische burgeroorlog werden tienduizenden politieke gevangenen opgesloten en gemarteld in de gevangenis, die als „het menselijke slachthuis” bekend kwam te staan. Na de val van Assad werden gevangenen uit Sednaya vrijgelaten door de rebellen.

Tijdens het bezoek aan de voormalige gevangenis zei Baerbock dat leden van het regime van al-Assad moeten terechtstaan voor hun misdaden. „Mensen zijn hier in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus vermoord met methoden die onvoorstelbaar zijn in een beschaafde wereld”, aldus de minister.

Reiskostenvergoeding

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz liet vrijdag weten dat Duitsland in nauw contact staat met het nieuwe Syrische regime, maar ook met de oppositiegroepen. Hij zei dat de contacten worden ontwikkeld met het oog op „een goede toekomst voor Syrië als land en voor de Syrische burgers”.

Duitsland is van plan een programma uit te breiden waarbij Syriërs die terug willen naar hun thuisland financieel worden ondersteund, heeft een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag bekendgemaakt.

Op dit moment hebben Syriërs die uit Duitsland willen vertrekken recht op een reiskostenvergoeding van 200 euro en opstartkosten van 1000 euro. Hoe de uitbreiding van die regeling er precies gaat uitzien, is nog niet duidelijk.

De woordvoerder zei wel dat een grootschalige terugkeer van Syriërs op dit moment niet aan de orde is, omdat de situatie in het land daarvoor nog onvoldoende duidelijk is.