„Na de val van Assad keren veel mensen terug naar Syrië of reizen ze binnen Syrië naar de stad waar ze ooit woonden”, zegt Derk Segaar, hoofd internationale hulp van het Rode Kruis. „Wat mensen bij terugkeer zullen aantreffen, is nog onduidelijk. Staat hun huis nog overeind? Er zijn complete steden en dorpen met de grond gelijkgemaakt. Scholen, ziekenhuizen, wegen en winkels zijn vernietigd. Mensen kunnen niet voorzien in basislevensbehoeften en hebben hulp nodig met onderdak, voedsel en gezondheidszorg.”

Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) zijn sinds het uitbreken van de burgeroorlog in 2011 meer dan 12 miljoen mensen op de vlucht geslagen, van wie zo’n 5 miljoen naar het buitenland zijn getrokken. Dat het Rode Kruis nu spreekt van hulp aan 5 miljoen Syriërs is een eerste inschatting van hoeveel mensen er hulp nodig hebben bij de terugkeer naar huis en wat de hulporganisatie aankan. Het gaat dus zowel om mensen die terugkeren uit het buitenland als mensen die binnen Syrië op de vlucht waren. De prioriteit ligt bij de meest kwetsbare personen en als blijkt dat meer mensen hulp nodig hebben kijkt het Rode Kruis of de hulp kan worden opgeschaald.

Het Rode Kruis benadrukt dat de situatie in Syrië nog onduidelijk is en dat het herstel van de leefomstandigheden jaren kan duren. „Bijna iedere Syriër leeft onder de armoedegrens”, aldus Segaar. „Daarbij kampt het land met een groot trauma en is het nog onduidelijk hoe 2025 er voor mensen uitziet. De weg naar herstel is lang.”

De hulporganisatie zegt 130 miljoen euro nodig te hebben voor de hulpverlening.