Mike Johnson in eerste ronde niet herkozen als Huis-voorzitter

Vooraf was onzeker of Johnson op genoeg steun kon rekenen, ook al heeft aanstaand president Donald Trump zich uitgesproken voor Johnson. Maar de Republikeinen hebben slechts een kleine meerderheid in het Huis. Daardoor konden enkele rebellerende partijgenoten de benoeming van Johnson voorkomen, een tegenslag voor Trump.

Drie partijgenoten van Johnson stemden voor iemand anders als voorzitter, waardoor Johnson uitkwam op 216 stemmen. Alle 215 Democraten in het Huis stemden op Hakeem Jeffries, eveneens te weinig voor een meerderheid.