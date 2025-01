Angst zit er in IJsselmonde nog in na arrestatie vermeende seriemoordenaar

Johan Verbeek (72) kon een speld horen vallen toen hij donderdagavond zijn honden uitliet. De gemeente Rotterdam had inwoners van de wijk IJsselmonde opgeroepen niet alleen over straat te gaan, omdat de verdachte nog vrij rondliep. Maar ja, Verbeek is alleen en zijn viervoeters moesten toch hun behoefte doen. „Ik heb 45 jaar bij de politie gewerkt, dus ik weet wel hoe ik op m’n veiligheid moet letten”, zegt hij. Als lid van de wijkraad hoort hij wel dat veel van zijn mannelijke leeftijdsgenoten binnenbleven. Het waren immers drie mannen van 58, 63 en 81 jaar die dodelijk slachtoffer werden van de schietpartijen afgelopen weken.

„Een verschrikking”, noemt Jan van de Ster, ook over de pensioenleeftijd, de moorden in IJsselmonde. Hij –boodschappentrolley in de hand– en zijn vrouw Willy komen vrijdagmiddag een kijkje nemen bij de steunpost die Rotterdam heeft ingericht voor bewoners. Die kunnen daar vragen stellen en hun verhaal kwijt. Vanuit hun flat zagen de Van de Sterren daar een tiental agenten staan. En ja, ze waarderen het zeer dat de politie nu zo massaal in hun wijk aanwezig is. Maar ze zouden graag structureel meer blauw op straat zien.

Naar eigen zeggen wordt Jan niet snel bang, maar het echtpaar heeft inmiddels wel de maag vol van ongure types die in de wijk rondlopen. „Wij gaan verhuizen”, kondigen ze aan. Liefst zouden de twee, die al 35 jaar in IJsselmonde wonen, morgen nog verkassen. De wijk is veranderd, vinden ze. Ze voelen zich niet meer veilig en hopen op een plekje ergens op het platteland. „We staan al op verschillende plekken ingeschreven.”

Amerikaanse taferelen

Bij de steunpost van de gemeente zijn behalve leden van de wijkraad en de politie ook mensen van Slachtofferhulp aanwezig. Het loopt nog geen storm: tussen twaalf en twee is slechts een handjevol inwoners langs geweest. Volgens wijkraadslid Bradley van der Hoeven (31) overheersen angst en opluchting tegelijk. De verdachte is gelukkig aangehouden. Maar de schrik zit erin. „Amerikaanse taferelen”, noemt hij de gebeurtenissen. „Gelukkig is zoiets nog bijzonder”, vult Verbeek aan. „Stel dat er na dat vreselijke gebeuren hier niet zo veel pers kwam…”

Hij hoort ook de geluiden dat de wijk achteruitgaat. Zelf ziet hij dat niet zo. „IJsselmonde blijft een fijne wijk om te wonen.” Van der Hoeven denkt dat de komende tijd „zichtbaar blauw” nodig is op straat, zodat bewoners zich weer veilig voelen. Ook een luisterend oor kan helpen, denken de wijkraadsleden. Verbeek: „Je hoeft niet eens terug te praten, als mensen hun verhaal maar kunnen doen.”

Vuurwapen

Even later spreken ze burgemeester Carola Schouten, die een kijkje komt nemen bij de post. „Ik hoop dat de aandacht voor IJsselmonde blijft, zodat het veiligheidsgevoel terugkeert”, geeft Van der Hoeven haar mee. Schouten benadrukt, net als op een persconferentie eerder die dag, hoe vreselijk de situatie is voor nabestaanden van de slachtoffers en wijkbewoners. Ze hoopt dat de rust terugkeert nu de dader in de boeien is geslagen.

Nieuws in beeld Een Rotterdammer tekent het condoleanceregister. beeld ANP, Lina Selg Burgemeester Carola Schouten, hoofdofficier Hugo Hillenaar en politiechef Fred Westerbeke (r.) tekenen een condoleanceregister. beeld ANP, Josh Walet Een vrouw legt bloemen neer op de plek waar donderdag een neergeschoten man werd gevonden. beeld ANP, Lina Selg

De politie hield de 24-jarige verdachte, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, donderdagavond al staande voor de arrestatie. Rond 19.00 uur controleerden agenten hem in een winkel. Omdat hij toen nog niet voldoende voldeed aan het signalement, lieten ze hem weer gaan. Met toestemming van de man nam de politie wel een foto en noteerden ze zijn identiteitsgegevens. Dat hielp om hem eind van de avond, om 23.15 uur, alsnog op te pakken in een woning aan de Emelissedijk, het huis van een bekende van hem. Ter plekke werd ook een vuurwapen gevonden.

Omdat de politie er zo zeker van was dat de arrestant de vermoedelijke dader is, trok de gemeente de oproep tot extra waakzaamheid in de wijk in. De verdachte is geboren op Curaçao en opgegroeid in Nederland. Hij werd als minderjarige veroordeeld voor enkele winkeldiefstallen en twee jaar geleden voor de heling van een scooter. Over zijn motief is nog niets bekend.