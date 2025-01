Rotterdam opgelucht na arrestatie verdachte dodelijke schietpartijen

Op de Emelissedijk in de Rotterdamse wijk IJsselmonde heeft de politie donderdag omstreeks 23.15 uur een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij drie schietpartijen op 21 en 28 december en 2 januari. De slachtoffers zijn vermoedelijk willekeurig gekozen.

Een arrestatieteam overmeesterde de man op een balkon van een portiekwoning in IJsselmonde. Hij was in het bezit van een vuurwapen. De man zou zich bij zijn arrestatie hebben verzet en zijn wapen weg hebben gegooid. De politie trof het wapen aan in het gras. De man is aangehouden en zit in volledige beperking. Buren filmden de aanhouding. Daarop is te zien dat zwaarbewapende leden van het arrestatieteam de man proberen te boeien.

Over het motief van de verdachte tast de politie nog in het duister. De Rotterdamse driehoek (burgemeester, politie, OM) geeft vrijdag om 11.00 uur een persconferentie. Bij de drie incidenten vielen drie doden in twaalf dagen tijd. Het 81-jarige slachtoffer van de schietpartij op donderdagochtend is ’s avonds overleden, meldde de politie kort voor de aanhouding van de verdachte.

De politie deelde donderdag een foto van de verdachte en meldde aanvankelijk dat hij een lichte huidskleur had. Later gaf de politie een nieuwe foto vrij en verklaarde ze dat hij een donkere huidskleur zou hebben. De verdachte droeg verder een zwarte jas, een grijze hoody en een donkere broek. Het OM loofde 30.000 euro uit voor de gouden tip.

De politie doet ook onderzoek naar de vondst van kogelhulzen op de Herenoord in IJsselmonde, niet ver van de plek waar op 21 december een 63-jarige Rotterdammer werd neergeschoten. Hij overleed later in een ziekenhuis.

Verdrietig

Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam is „opgelucht dat de politie de verdachte heeft aangehouden en de onzekerheid in de wijk daarmee voorbij is”. Het resultaat van veel inzet en kundig recherchewerk, aldus de burgemeester.

Schouten betuigde haar „diepste medeleven aan de nabestaanden en ieder die hun dierbaar waren”. Ze noemde het „ongelooflijk verdrietig dat er drie Rotterdammers zijn overleden bij schietincidenten in IJsselmonde”.

Nieuws in beeld Politie doet onderzoek in een woning aan de Emelissedijk in de wijk IJsselmonde. De politie heeft hier een 24-jarige verdachte opgepakt die achter de schietpartijen in de wijk zou zitten. Door de schietpartijen zijn drie mensen om het leven gekomen. beeld ANP, Joey Bremer Politie doet onderzoek in een woning aan de Emelissedijk in de wijk IJsselmonde. De politie heeft hier een 24-jarige verdachte opgepakt die achter de schietpartijen in de wijk zou zitten. Door de schietpartijen zijn drie mensen om het leven gekomen. beeld ANP, Joey Bremer ROTTERDAM - Politie doet onderzoek in een woning aan de Emelissedijk in de wijk IJsselmonde. De politie heeft hier een 24-jarige verdachte opgepakt die achter de schietpartijen in de wijk zou zitten. Door de schietpartijen zijn drie mensen om het leven gekomen. ANP JOEY BREMER Donderdagavond vond de politie kogelhulzen aan de Herenoord in de wijk IJsselmonde. beeld ANP, Joey Bremer Donderdagavond vond de politie kogelhulzen aan de Herenoord in de wijk IJsselmonde. beeld ANP, Joey Bremer

De schietpartijen hebben grote impact op de buurt, zegt een buurtbewoner tegen het ANP. „Je gaat wel denken: wat is hier aan de hand? De slachtoffers zijn ook mensen van wie niet bekend is dat ze in het criminele milieu zitten; kennelijk zijn ze willekeurig neergeschoten.”

Dat geldt volgens de inwoner van IJsselmonde ook voor zijn 81-jarige buurtgenoot, die hij donderdag reanimeerde voordat de hulpdiensten er waren. „Dat is een van de mensen die hier al vanaf het begin woont, net als ik. Dus ik ken hem al 33 jaar. Dan denk ik: wie doet die man nou wat aan?”

Al na het eerste incident zocht de politie met man en macht naar de verdachte. Het onderzoek leidde donderdag tot een eerste aanhouding. Dit bleek echter niet de gezochte verdachte te zijn. De politie gaf wijkbewoners donderdag het advies extra voorzichtig te zijn en „bij voorkeur niet alleen op pad te gaan”.

Jan en Lenie Visser wonen midden in het gebied in IJsselmonde waar de schietpartijen zich hebben voorgedaan. ,Het is best beangstigend. In Rotterdam doen zich vaker schietpartijen voor, maar dit zijn toch Amerikaanse taferelen”, zegt Visser (60). ,We beseffen dat we iedere dag aan gevaar blootstaan en voor alles bewaard moeten worden.”

Het echtpaar is de afgelopen dagen op advies van de politie binnengebleven. ,Het was heel stil op straat. De gebeurtenissen leggen een druk op de buurt.” Zondag gaan de Vissers weer gewoon naar de gereformeerde gemeente bij hen om de hoek. ,Je denkt weleens: er zal maar iemand met een geweer binnenkomen.” Met de arrestatie van de verdachte door ,goed politiewerk” is de onrust ,gelukkig” voorbij, zegt Visser.