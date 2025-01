Moederbedrijf AH wint op beurs na afronding Roemeense overname

„We zijn verheugd deze transactie te hebben afgerond, wat een aanzienlijke versterking van onze aanwezigheid in de regio betekent”, liet topman Frans Muller weten in een verklaring. Het aandeel Ahold Delhaize eindigde bijna 1 procent hoger en was daarmee op Shell na de grootste stijger bij de hoofdfondsen aan het Damrak. Dat olie- en gasconcern werd ongeveer 1,5 procent hoger gezet, waarschijnlijk gestuwd door het oplopen van de olieprijzen.

De AEX-index sloot 0,3 procent lager op 884,59 punten. Op de eerste handelsdag van 2025 steeg de hoofdgraadmeter op Beursplein 5 nog 1 procent. Het verlies kwam onder meer door een min van bijna 5 procent voor staalconcern ArcelorMittal. De staalsector was vrijdag in het nieuws door het besluit van de Amerikaanse president Joe Biden om de overname van US Steel door zijn Japanse branchegenoot Nippon Steel te blokkeren.

Ook andere beursgraadmeters gingen omlaag. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen in Amsterdam, daalde 0,4 procent tot 842,45 punten. De belangrijkste indexen aan de beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 1,5 procent. Volgens kenners zijn beleggers momenteel enigszins voorzichtig omdat er nog weinig duidelijkheid is over het Amerikaanse handelsbeleid na de beëdiging van de aankomende president Donald Trump later deze maand.

In Parijs zakte Airbus 1 procent. Volgens persbureau Bloomberg heeft de vliegtuigbouwer zijn leveringsdoel voor 2024 net niet gehaald. Ingewijden zeiden dat Airbus ongeveer 760 toestellen wist af te leveren bij klanten. Daarmee kwam het bedrijf er zo’n tien tekort. Airbus wilde niet reageren. Het bedrijf publiceert zijn cijfers pas later deze maand.

De euro was 1,0285 dollar waard, tegen 1,0250 dollar een dag eerder. De euro noteerde rond het laagste niveau in twee jaar, door zorgen over de Europese economie en de verwachting dat de rente in de eurozone harder zal dalen dan de Amerikaanse rente. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder en kostte 74,00 dollar. Brentolie steeg 0,7 procent in prijs tot 76,48 dollar per vat.