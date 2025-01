Goed voornemen: beter Bijbellezen

Voor veel christenen zou in zo’n rijtje ook het voornemen passen om persoonlijk, geconcentreerd en met vaste regelmaat de Bijbel te lezen. De jaarwisseling is een goed moment om daarmee te beginnen, maar het vraagt discipline om het vol te houden.

Als steuntje in de rug ontvangt u een dezer dagen het boekje ”Leven uit de Bijbel”. Een paar maanden geleden zocht ik contact met ds. A.S. Middelkoop uit Sint-Annaland, de auteur van het boekje, omdat hij een opinieartikel schreef over Bijbellezen (zie rd.nl/bijbellezen). Daarin citeerde hij ruimhartig de 17e-eeuwse predikant Thomas Watson, die 24 adviezen gaf over het lezen van de Bijbel. Ik vroeg ds. Middelkoop om die adviezen te verwerken in een boekje voor alle abonnees. Daar hoefde ik nauwelijks op aan te dringen en intussen ligt het resultaat er, royaal aangevuld met citaten uit andere bronnen.

Aanleiding om dit onderwerp te kiezen voor het nieuwjaarsgeschenk van het Reformatorisch Dagblad is dat we regelmatig discussies voeren over de verstaanbaarheid van de Bijbel voor jongeren. Dat mag, want dat is een belangrijk onderwerp. Toch zou het gesprek daarover milder van toon zijn als we ons eerst bezinnen op de manier van Bijbellezen: eerbiedig en aandachtig, biddend en mediterend.

In plaats van uit het boekje te citeren, wijs ik u liever op een paar andere steuntjes in de rug, zoals het gebruik van een Bijbelleesrooster. Het bekende rooster van ds. R.M. M’Cheyne vindt u op komnaardelevensbron.nl. Ook ons familieblad Terdege heeft een leesrooster samengesteld om de Bijbel in één jaar te lezen. Wie zich abonneert op het bijbehorende Whatsappkanaal (terdege.nl/kanaal) ontvangt elke dag een tekst uit het betreffende Bijbelgedeelte. Het Bijbelleesrooster is daar ook te vinden.

De 18e-eeuwse predikant John Newton was overtuigd van het nut van gestructureerd Bijbellezen: „Op voorwaarde dat we bidden tot Hem Die de sleutels heeft om ons verstand te openen en onze ogen te zalven met Zijn geestelijk zalf. Het gelezene van vandaag zal licht brengen voor wat we morgen zullen lezen, en een verder licht werpen op wat we gisteren lazen.”

Reageren? Hoofdredactie@rd.nl