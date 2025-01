Organist Gerrit Christiaan de Gier: De verschillende stijlen in het orgel van de Jacobikerk vormen een prachtige synthese

Momenteel is De Gier stadsorganist van de gemeente IJsselstein en organist van de Jacobikerk in Utrecht. Presentator Robert Jansema bezoekt hem in de Domstad om te praten over het eeuwenoude instrument in de Jacobikerk. De Gier vertelt onder andere over de ontstaansgeschiedenis van het orgel en de meerdere orgelbouwers die aan het instrument hebben gewerkt. Ook laat hij karakteristieke registers en verschillende registercombinaties horen. „De kleurrijke klank van dit orgel spreekt me erg aan. In dit instrument komen verschillende stijlperiodes samen en die klanken vormen samen een prachtige synthese.”