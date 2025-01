Ongeveer de helft van de negentig kinder-ic-plekken in Nederland is momenteel bezet met kinderen die zijn opgenomen vanwege een infectie met het respiratoir syncytieel virus (RSV). Dat zegt Lissy de Ridder, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), donderdag.

Die circa 45 kinderen vormen het topje van de ijsberg, want een veelvoud ligt op de gewone kinderafdeling. Patiëntjes verhuizen van de kinderafdeling naar de intensive care als ze ademhalingsondersteuning nodig hebben, legt De Ridder uit.

Uitgesteld

Kinderafdelingen kunnen de patiëntenstroom volgens de NVK-voorzitter op dit moment nog goed aan. Wel lopen de kinder-ic’s tegen de grenzen van hun capaciteit aan. Noodgedwongen schalen sommige ziekenhuizen planbare zorg af. In veel gevallen gaat het om grote operaties, waarvoor ic-bedden vrij moeten blijven. „Acute zorg blijft gewaarborgd. Maar dat operaties moeten worden uitgesteld, is heel vervelend.”

Elke winter, als het RS-virus de kop opsteekt, is het alle hens aan dek op de kinderafdelingen. Dit jaar is wat dat betreft niet uitzonderlijk, zegt De Ridder. „Het beginpunt van het virusseizoen is elk jaar een beetje anders. Verder zijn er geen zaken die echt anders zijn.”

Op de drukste momenten in het RS-seizoen worden patiënten verspreid over de schaars beschikbare ic-bedden in het land. Soms worden ze zelfs naar het buitenland overgeplaatst als er in Nederland geen plek meer is. Zo ver is het nu nog niet, zegt De Ridder. Wel komt het voor dat kinderen die in de grensstreek wonen, zoals in Groningen of Zeeland, om praktische redenen over de grens worden behandeld.

Antistoffen

Vrijwel elk kind komt in zijn eerste twee levensjaren in aanraking met het RS-virus. De meeste kinderen worden er alleen verkouden van, maar baby’s kunnen er ernstig ziek van worden. Vooral baby’s die te vroeg zijn geboren of bijvoorbeeld een longaandoening hebben, lopen risico. Twee op de honderd baby’s worden zo ziek dat ze moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Een klein deel, minder dan 0,1 procent, belandt op de intensive care. Heel zelden komt een kindje in Nederland aan de infectie te overlijden. In ontwikkelingslanden is dat een ander verhaal. Daar is het RS-virus na malaria de belangrijkste doodsoorzaak onder jonge kinderen.

De Ridder, kinderarts in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, „hoopt en verwacht” dat dit het laatste seizoen is waarin het RS-virus de zorg zwaar belast. Ze verwacht veel van nirsevimab, een prik met antistoffen tegen het RS-virus. Naar verwachting komen de antistoffen deze herfst ter beschikking. De prik werkt meteen en beschermt minstens vijf maanden. Nirsevimab voorkomt ongeveer 80 procent van de ziekenhuisopnames door het RS-virus bij baby’s.