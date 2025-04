Initiatiefnemers willen vuurwerkverbod het liefst dit jaar

Initiatiefnemers GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren zien het liefst dat het vuurwerkverbod dit jaar ingaat nu blijkt dat daar een meerderheid voor is in de Tweede Kamer. „Als er inhoudelijke redenen zijn waardoor dat niet zou kunnen, dat het daardoor onverantwoord is dat het ingaat, dan begrijpen wij heel goed dat het een jaar later zal zijn”, nuanceerde Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA evenwel.