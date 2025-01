Onder de gewonden zijn twaalf personen met een niet-Duitse of dubbele nationaliteit. Door de aanslag kwamen vijf mensen om het leven. Het dodental blijft ongewijzigd. Volgens de regionale omroep MDR is bijna 1 miljoen euro ingezameld voor de slachtoffers van de aanslag.

Een 50-jarige automobilist reed op 20 december met hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt in Maagdenburg. De verdachte is een arts uit Saudi-Arabië die sinds 2006 in Duitsland woont. Hij zit nog steeds vast. Het onderzoek naar onder meer het motief loopt nog.