Boeing blijft onder verscherpt toezicht luchtvaartautoriteit FAA

Het incident, dat op 5 januari 2024 plaatsvond, legde ernstige veiligheidsproblemen bloot bij Boeing en droeg bij aan het vertrek van de toenmalige topman Dave Calhoun. „We hebben een ongekend aantal onaangekondigde veiligheidscontroles uitgevoerd. Ook voeren we maandelijkse statusbeoordelingen uit met managers van Boeing om de voortgang te bewaken en zullen we het verscherpte toezicht blijven voortzetten”, aldus Whitaker.

Whitaker gaf Boeing in februari opdracht om een ​​plan voor verbetering van veiligheid en kwaliteit door te voeren. Ook erkende hij destijds dat de FAA tekort was geschoten in het toezicht op Boeing. „Dit is geen project van een jaar. Wat nodig is, is een fundamentele culturele verschuiving bij Boeing die is gericht op veiligheid en kwaliteit boven de winst. Dat vereist aanhoudende inspanning en toewijding van Boeing, en onverminderde controle van onze kant”, aldus Whitaker.

Whitaker zei vorige maand dat hij van plan is op 20 januari vroegtijdig af te treden. Dat is de dag van de inauguratie van president Donald Trump. Ook had hij in december nog een ontmoeting met de nieuwe baas van Boeing, Kelly Ortberg. Whitaker prees Ortberg omdat hij na een lange staking een maand de tijd had genomen om de productie van de 737 MAX te hervatten om de veiligheid en kwaliteit te waarborgen.

Boeing bracht vrijdag zelf ook een update uit over zijn inspanningen op het gebied van veiligheid en kwaliteit. De vliegtuigfabrikant verklaarde onder meer nieuwe willekeurige kwaliteitscontroles te hebben ingesteld. Ook zijn de defecten in de productie van de 737-romp bij leverancier Spirit AeroSystems aanzienlijk verminderd door het aantal inspectiepunten te verhogen en de invoering van een kwaliteitsgoedkeuringsproces voor klanten.