Oud-vicepremier VK weg bij Facebook-moeder voor inauguratie Trump

Kaplan heeft aan de campagne van voormalig president George W. Bush en in diens regering gewerkt. Bush was van 2001 tot 2009 de Amerikaanse president en tussen 2006 en 2009 was Kaplan plaatsvervangend stafchef voor beleid.

Clegg draagt de komende maanden zijn taken over aan zijn opvolger, meldt hij. Eind 2018 kwam hij bij Meta in dienst om de lobbyactiviteiten van het techconcern te leiden. De Brit was naast vicepremier ook lid van het Europees Parlement. Hij kwam bij Meta in een periode dat Facebook onder druk stond vanwege het Cambridge Analytica-schandaal. Het Britse onderzoeksbedrijf Cambridge Analytica analyseerde de data van miljoenen Facebook-gebruikers zonder hun toestemming voor gepersonaliseerde politieke advertenties.

Volgens Clegg is dit „het juiste moment” om op te stappen. „Mijn tijd bij het bedrijf viel samen met een belangrijke herschikking van de relatie tussen big tech en de maatschappelijke druk die zich uitte in nieuwe wetten, instituties en normen die invloed hadden op de sector. Ik hoop dat ik een rol heb gespeeld in het slaan van bruggen tussen de zeer verschillende werelden van technologie en politiek, werelden die wereldwijd op onvoorspelbare manieren met elkaar zullen blijven interacteren.” In 2022 werd hij hoofd internationale aangelegenheden en nam hij een groot deel van de rol van oud-operationeel directeur Sheryl Sandberg over.

Over zijn opvolger schrijft Clegg: „Niemand zou mijn werk met meer bekwaamheid en integriteit kunnen voortzetten dan mijn plaatsvervanger, Joel Kaplan. Joel is overduidelijk de juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment, perfect gepositioneerd om de strategie van het bedrijf vorm te geven, terwijl maatschappelijke en politieke verwachtingen rond technologie zich blijven ontwikkelen.” Kaplan werkt sinds 2011 bij Meta.