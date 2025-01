Binnen de gemeente Amsterdam werden de vuurwerkshows in Weesp, bij de Sloterplas, IJburg en het Nelson Mandelapark geannuleerd om het weer. In Weesp organiseerde de stichting Volksfeesten Weesp de show, gefinancierd door de gemeente. De opbouw was nog maar net begonnen toen de omgevingsdienst de show verbood vanwege de verwachte wind. „Hierdoor kon het ingekochte vuurwerk direct worden ingepakt en is het bruikbaar voor de show op vrijdag”, aldus het stadsgebied.

Op de andere locaties binnen de gemeente worden de vuurwerkshows niet alsnog uitgevoerd, zegt een woordvoerster. Aan het Museumplein is uiteindelijk wel nog wat vuurwerk afgestoken tijdens de nieuwjaarsshow.