AEX-index levert openingswinst in door koersverlies ArcelorMittal

De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 886,06 punten. Op de eerste handelsdag van 2025 steeg de AEX nog 1 procent. De MidKap daalde 0,5 procent tot 841,50 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten 0,4 en 0,9 procent. Londen verloor 0,1 procent.

Staalconcern ArcelorMittal was de grootste daler in de AEX, met een min van 3 procent. De chipbedrijven Besi en ASMI volgden met verliezen tot 1,5 procent. Betaalbedrijf Adyen, olie- en gasconcern Shell en verzekeraar NN Group waren de sterkste stijgers, met plussen tot 0,7 procent.

ING won 0,4 procent. De bank keert op 16 januari een dividend uit van 0,161 euro per aandeel. De uitkering is onderdeel van het eerder aangekondigde plan om geld naar de aandeelhouders te laten terugvloeien. Dat plan bestaat naast een dividend van in totaal 500 miljoen euro uit een aandeleninkoopprogramma van 2 miljard euro.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM sloot de rij in de MidKap, met een verlies van 2,8 procent. Roestvrijstaalproducent Aperam volgde met een min van ruim 2 procent. Douwe Egberts-eigenaar JDE Peet’s stond bovenaan, met een plus van 0,5 procent.

In Dublin zakte Ryanair 1,4 procent. De Ierse budgetmaatschappij vervoerde in december 13,6 miljoen passagiers, 8 procent meer dan een jaar geleden.

De euro was 1,0280 dollar waard, tegen 1,0250 dollar een dag eerder. De euro noteert rond het laagste niveau in twee jaar, door zorgen over de Europese economie en de verwachting dat de rente in de eurozone harder zal dalen dan de Amerikaanse rente. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder en kostte 73,21 dollar. Brentolie steeg ook 0,1 procent in prijs, tot 76,02 dollar per vat.