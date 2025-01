Later vrijdag maakt Washington het besluit officieel bekend, zeggen de bronnen. Eind 2023 werd bekend dat Nippon Steel de Amerikaanse staalproducent wilde overnemen. Amerikaanse media, waaronder Bloomberg, meldden eerder al dat Biden de overname niet ziet zitten en wil blokkeren op grond van nationale veiligheid. De twee staalbedrijven hebben aangekondigd juridische stappen te ondernemen als Biden de deal formeel blokkeert.

Enkele hoge adviseurs van Biden hadden hem juist aangeraden de overname niet te blokkeren. Zij waren bezorgd dat het besluit de banden tussen de VS en Japan zou schaden, schreef The Washington Post eerder. In november meldde Reuters dat ook de Japanse premier Shigeru Ishiba Biden had opgeroepen de overname door te laten gaan, om te voorkomen dat inspanningen om de banden tussen de twee landen te versterken zouden worden geschaad. Biden wil echter dat US Steel in Amerikaanse handen blijft.

Ook aankomend president Donald Trump heeft laten weten tegen de overname te zijn en de deal te willen blokkeren. Hij wordt op 20 januari weer de Amerikaanse president. Trump wil niet dat US Steel in buitenlandse handen komt en zei in plaats daarvan het staalconcern weer te willen laten groeien met een reeks belastingvoordelen en tarieven. Ook vakbond USW is tegen de overname.

Washington en Nippon Steel wilden niet reageren op het voorgenomen besluit. US Steel verwijst naar zijn verklaring van donderdag, waarin staat dat het concern hoopt dat „Biden het juiste zal doen en zich aan de wet zal houden door een transactie goed te keuren die zo duidelijk de nationale en economische veiligheid van de Verenigde Staten versterkt”.