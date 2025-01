Wall Street eindigt eerste handelsdag 2025 lager, Tesla onderuit

Uit die cijfers kwam naar voren dat Tesla vorig jaar 1,79 miljoen auto’s heeft verkocht, 1,1 procent minder dan een jaar eerder. Het is voor het eerst in ruim tien jaar dat het aantal verkochte elektrische auto’s door Tesla ten opzichte van het voorgaande jaar is gedaald. Analisten hadden bovendien gerekend op 1,8 miljoen verkochte wagens. In het laatste kwartaal vond een recordaantal Tesla’s hun weg naar klanten, maar ook dit aantal voldeed niet aan de verwachtingen van kenners.

De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent lager op 42.392,27 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent tot 5868,55 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent tot 19.280,79 punten.

Apple verloor 2,6 procent. Het Amerikaanse techconcern heeft kortingen aangekondigd op zijn nieuwste iPhone-toestellen in China. Het gaat om kortingen tot 500 yuan, omgerekend ongeveer 65 euro. Daarmee wil Apple zijn positie in China verdedigen tegen de groeiende concurrentie van Chinese bedrijven als Huawei, dat afgelopen weekend eveneens de prijzen van verschillende toestellen verlaagde.

Nvidia steeg 3 procent en herstelde daarmee van het koersverlies op de laatste dag van 2024. Het chipbedrijf werd vorig jaar ongeveer 170 procent meer waard, nadat het een jaar daarvoor ook al flink aan beurswaarde had gewonnen. Beleggers volgen Nvidia met grote belangstelling vanwege de productie van chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

De euro daalde donderdag ten opzichte van de dollar tot het laagste niveau in meer dan twee jaar. De munt staat al langer onder druk, onder meer door zorgen over de dreigende Amerikaanse handelstarieven. Maar ook de politieke instabiliteit in de grootste economieën van Europa, Frankrijk en Duitsland, draagt daaraan bij. De munt was bij het slot van de beurshandel in New York 1,0264 dollar waard, tegen 1,0250 dollar bij het sluiten van de beurzen in Europa.

Amerikaanse olie werd 2 procent duurder en kostte 73,13 dollar per vat. Een vat Brentolie steeg 1,7 procent in prijs tot 75,92 dollar.