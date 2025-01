NRC Brant County heeft opnieuw een Bethelkerk

Het is een halve eeuw geleden dat die werd geïnstitueerd. **** De gemeente in het zuiden van de provincie Ontario (behorend tot de Netherlands Reformed Congregations, zusterkerk van de Gereformeerde Gemeenten) ontstond nadat in de stad Hamilton enkele tientallen mensen de Christelijke Gereformeerde Kerken verlieten. Ds. W. Suijker was op 13 september 1972 de eerste predikant die voor hen voorging. De groep werd afdeling van zijn gemeente in Unionville. De diensten werden geleid door een ouderling van die gemeente die in de omgeving woonde, A. Fintelman. Voorjaar 1973 voegde een christelijke gereformeerde ouderling, T. Verheij, zich bij hen.

Kerk in Brant County, nu bijna een jaar in gebruik. beeld Tim Verheij

Ds. A.M. den Boer uit Norwich institueerde de gemeente op 8 januari 1975. De kerkenraad bestond toen naast de ouderlingen Fintelman en Verheij uit diaken A. van der Horst, die afkomstig was uit Hilversum. Twee maanden later kwam ds. Den Boer weer: op 11 maart nam hij de kerk in gebruik die in het dorp Ancaster was gebouwd, halverwege tussen de gemeenten Norwich en St. Catharines in.

Het kerkgebouw telde 240 zitplaatsen. Het ledental van de gemeente steeg tot 165, maar nam daarna af, eerst door de scheuring in het kerkverband in 1993 en daarna doordat leden vanwege de huizenprijzen en het ontbreken van een school westelijker gingen wonen. Daar nam ds. A.H. Verhoef op 28 oktober 2010 een nieuwe vergaderplaats in gebruik: het gymnastieklokaal van een leegstaande school in Brant County, met 280 zitplaatsen. De zes lokalen worden gebruikt voor catechisaties en verenigingen.

Kansel in de Bethelkerk. beeld Tim Verheij

Er werd een nieuwe kerk naast gebouwd, met 600 zitplaatsen. Ds. H. de Leeuw nam die op 24 januari 2024 in gebruik. Hij is sinds 29 maart 2023 verbonden aan de gemeente, als eerste predikant sinds de instituering. „Een zegen voor de gemeente, nadat we vijftig jaar vacant waren”, zegt oud-ouderling T. Verheij. De ruimte in de vroegere school waar de diensten van 2010 tot 2024 werden gehouden, wordt nu als zaal gebruikt.

Contact met Nederland

Sinds 2010 groeide het ledenaantal van 90 naar 400. „De gemiddelde leeftijd is vrij laag; er zijn slechts twintig leden boven de 70 jaar.” De meeste kinderen gaan naar de school in Norwich, zo’n twintig minuten rijden ten westen van de kerk van Brant County.

Het kerkgebouw staat voor de leden nu op een centrale plaats. „Degenen die het verst weg wonen, rijden drie kwartier om er te komen.”

De zaal waar de diensten van 2010 tot 2024 werden gehouden. beeld Tim Verheij

Hoewel in veel families sinds de emigratie al de vierde of zelfs de vijfde generatie in Canada woont, is er nog veel contact met Nederland, zegt Verheij. „Het reizen over en weer wordt wel wat minder. Er komen ook maar zelden nieuwe immigranten bij.”

Het kerkgebouw in Ancaster heette Bethel. Dat was ook de naam van de school aan de Bethel Road in Brant County waar de gemeente naartoe verhuisde. Die naam bleef daar dan ook op de gevel staan. Bij de ingebruikname van de nieuwe kerk in 2024 werd de wens uitgesproken dat het werkelijk een Bethel (huis van God) zou mogen zijn. In dit kerkgebouw leidt ds. De Leeuw op 8 januari een dienst waarin het vijftigjarig bestaan van de gemeente wordt herdacht.