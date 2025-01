Airbus mist leveringsdoel vliegtuigen nipt, melden bronnen

De ingewijden stellen dat Airbus alleen in december bijna 120 toestellen afleverde. Daarmee is de situatie bij de fabrikant omgeslagen, na een trage start van het jaar. Zo ging Airbus begin dit jaar nog uit van 800 leveringen, maar dat doel werd in juni bijgesteld naar 770. Aanleiding waren aanhoudende problemen in de toeleveringsketen, vooral bij motoren, vliegtuigconstructies en cabine-uitrusting.

Een woordvoerder van Airbus wilde geen commentaar geven aan Bloomberg. De vliegtuigbouwer heeft nog geen doelstelling afgegeven voor 2025, maar analisten van Bloomberg Intelligence schatten in dat Airbus dit jaar 869 toestellen zal afleveren.