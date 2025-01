Damrak eindigt hoger op eerste handelsdag van het nieuwe jaar

Veel beleggers zijn nog op vakantie, waardoor na het weekend pas weer volop wordt gehandeld op de beurzen. In de eerste maand van 2025 gaat de aandacht vooral uit naar de inauguratie van Donald Trump als president van de Verenigde Staten op 20 januari. Trump heeft beloofd importheffingen in te voeren op buitenlandse producten, die kunnen leiden tot een wereldwijde handelsoorlog.

Sterkste stijger in de AEX was Besi, dat 2,9 procent won. Het chipbedrijf werd bovenin de hoofdgraadmeter vergezeld door olie- en gasconcern Shell, met een plus van 2,3 procent. Sterkste dalers in de AEX waren verfconcern AkzoNobel en muziekconcern Universal Music Group, met minnen van respectievelijk 1,7 procent en 1,6 procent.

Alfen steeg in de MidKap 2,6 procent en maakte daarmee iets goed van de koersval in 2024. De laadpalenmaker verloor vorig jaar 80 procent, waarmee het een van de grootste verliezers was bij de middelgrote bedrijven. Andere stijgers waren tankopslagbedrijf Vopak (plus 3,8 procent) en biotechnoloog Galapagos (plus 3,5 procent). De enige dalers waren luchtvaartconcern Air France-KLM, verlichtingsbedrijf Signify en apothekersbedrijf Fagron die tot 0,5 procent verloren.

De euro zakte gedurende de handelssessie naar het laagste niveau sinds 2022. De euro staat al langer onder druk, onder meer door zorgen over de dreigende Amerikaanse handelstarieven. Maar ook de politieke instabiliteit in de grootste economieën van Europa, Frankrijk en Duitsland, draagt bij aan de druk. De munt was bij het slot van de Europese beurshandel 1,0250 dollar waard, tegen 1,0386 dollar op 31 december.

Amerikaanse olie werd 2,4 procent duurder en kostte 73,46 dollar per vat. Een vat Brentolie steeg 2,2 procent in prijs tot 76,26 dollar.