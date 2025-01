Wall Street begint optimistisch aan 2025

Daarnaast wordt vooral uitgekeken naar de inauguratie van Donald Trump als president van de Verenigde Staten op 20 januari. Trump heeft onder meer lagere belastingen en soepelere regels voor Amerikaanse bedrijven beloofd. Hij dreigt echter ook importheffingen in te voeren op buitenlandse producten, die zouden kunnen leiden tot een wereldwijde handelsoorlog.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,8 procent hoger op 42.867 punten. De hoofdindex steeg in 2024 bijna 13 procent. De S&P 500-index klom 0,6 procent tot 5917 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,6 procent tot 19.427 punten.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo vielen de aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen lager uit dan verwacht.

De aandacht ging ook uit naar de aanslag in New Orleans op nieuwjaarsdag, waarbij minstens vijftien doden vielen doordat een pick-uptruck inreed op een menigte. Volgens president Joe Biden was de dader geïnspireerd door Islamitische Staat (IS). Ook ontplofte op nieuwjaarsdag een Tesla Cybertruck voor het Trump Hotel in Las Vegas. Er wordt nog onderzocht of er een verband is tussen de twee aanslagen.

Tesla verloor 4,2 procent, nadat de elektrische autofabrikant zijn driemaandelijkse verkoopcijfers had bekendgemaakt. Voor het eerst heeft het bedrijf minder auto’s afgeleverd ten opzichte van het jaar daarvoor: 1,79 miljoen in totaal. In 2023 waren dat nog 1,8 miljoen, een hoeveelheid waar kenners ook voor 2024 van uit waren gegaan.

Nvidia steeg 2,3 procent. Op de laatste dag van 2024 zakte de fabrikant van chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) nog ruim 2 procent. Nvidia profiteerde in 2024 wel opnieuw van de aanhoudende grote belangstelling voor AI en werd ongeveer 170 procent meer waard. Ook in 2023 schoot het aandeel flink omhoog.