Volgens Aon is de gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen in 2024 gestegen van 115 naar 116 procent. Dat betekent dat de fondsen voor elke 100 euro pensioen die ze nu en in de toekomst aan pensioenen moeten uitkeren, ongeveer 116 euro in kas hebben.

Eerder bleek al dat bij veel Nederlandse fondsen de pensioenen weer omhooggaan. De Pensioenfederatie becijferde vorige maand dat bij ruwweg vier op de vijf pensioenfondsen de pensioenen stijgen. Soms worden de pensioenen volledig aangepast aan de inflatie, maar vaker gaat het om een gedeeltelijke verhoging. De verhoging zou gemiddeld iets onder de 2 procent uitkomen.

Wat meespeelde in de afwegingen van de fondsen is dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente de laatste tijd weer aan het verlagen is. Ook willen de fondsen voldoende buffer overhouden voor hun overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel.