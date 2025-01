Europese landen investeren volgens hem wel aanzienlijk in defensie. „Het gaat er niet om hoeveel we investeren, maar hoe we investeren”, zei hij donderdag in de Duitse krant Süddeutsche Zeitung. Daarbij gaf hij aan dat dit niet binnen een dag geregeld is, maar dat het geen tien jaar zou moeten duren.

Ook pleitte hij voor het promoten van Europese samenwerkingsverbanden om „Europese giganten” te creëren. Europese defensiebedrijven kunnen dan beter opboksen tegen Amerikaanse concurrenten, die vaak veel groter zijn, beredeneerde Cingolani, die ook minister voor Ecologische Transitie is geweest in Italië.

Leonardo is zelf ook onderdeel van een samenwerkingsverband. Het concern maakte in oktober bekend met het Duitse wapenbedrijf Rheinmetall een nieuw bedrijf op te richten voor het bouwen van gevechtstanks. Ook heeft Leonardo een meerderheidsbelang in het Duitse Hensoldt, een defensiebedrijf dat zich richt op sensortechnologie.

Verder ging Cingolani in op de recente benoeming van een Eurocommissaris voor Defensie, de Litouwer Andrius Kubilius. Hij noemde dit een belangrijke stap vooruit op het gebied van meer coördinatie binnen de EU.

Leonardo produceert onder meer gevechtsvliegtuigen, helikopters, radar- en communicatiesystemen en drones. Ook is het concern betrokken bij het bouwen van de gevechtsvliegtuigen F-35 en Eurofighter. Leonardo heeft ongeveer 60.000 werknemers en een omzet van meer dan 15 miljard euro per jaar.