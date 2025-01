Oud en nieuw op de SEH in Goes: dronkenschap en derdegraads brandwonden door vuurwerk

Het lijkt wel oorlog op straat, gaat het door het hoofd van Menno Gaakeer. Tijdens oudjaarsnacht ziet hij veel mensen binnenkomen op de spoedeisende hulp (SEH) in Goes. De SEH-arts en medisch manager van de acute zorg in het Adrz werkt om het jaar tijdens de jaarwisseling, inmiddels al een keer of tien. In het Adrz worden mensen uit heel Zeeland behandeld.

Menno Gakeer. beeld NVSHA

Hoe bereidt u zich voor op deze dienst?

„We weten dat het druk wordt, daarom zetten we extra personeel in. In plaats van vier verpleegkundigen hebben we er vijf, en er staan twee radiologiemedewerkers op het rooster in plaats van één. Verder kunnen we waar nodig een beroep doen op medisch specialisten van andere disciplines, zoals de chirurg of oogarts.”

Hoe is de nacht verlopen?

„’s Avonds hebben we eerst nog te maken met de reguliere zorg, zoals benauwdheid of pijn op de borst. Net na de jaarwisseling zien we al snel de eerste vuurwerkslachtoffers. Naarmate de nacht vordert, komen mensen binnen wegens dronkenschap of letsel door geweld, bijvoorbeeld opgelopen tijdens een steekpartij.”

Hoe anders is de oudjaarsnacht dan andere nachten?

„Het is drukker dan gemiddeld. We hebben deze jaarwisseling in totaal 26 mensen behandeld, waar dat er in een reguliere nacht zo’n 10 tot 15 zijn. Ten opzichte van vorig jaar was het aantal patiënten ongeveer gelijk. Wat ook anders is dan tijdens andere nachten: met oud en nieuw gaat het in veel gevallen om echt ernstig letsel.”

Wat hebt u dit jaar tijdens de jaarwisseling zoal langs zien komen?

„Opvallend was dat we drie jonge kinderen, denk aan 13, 14 jaar, hebben gezien die zo dronken waren dat omstanders begonnen met reanimeren. Wij houden hen hier, zodat ze bewaakt wakker kunnen worden. Zo’n alcoholvergiftiging is heel schadelijk voor hun hersenen.

Ook kwamen twee mensen binnen met bloedingen in het hoofd, die ze hadden opgelopen door dronken deel te nemen aan het verkeer.

We hadden dit jaar tien vuurwerkslachtoffers. We hebben veel brandwonden behandeld en breuken in handen. Eén kind had derdegraads brandwonden op zijn rug. Een vuurpijl die iemand anders afschoot, belandde in zijn jas. Dat is echt ernstig letsel.

Een ander jong slachtoffer had ernstig aangezichtsletsel doordat er vuurwerk ontplofte in zijn gezicht. Hij had brandwonden, weggeslagen tanden en oogletsel waarvoor hij naar het Oogziekenhuis in Rotterdam moest.”

Yara Basta, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), schreef dat de SEH steeds vaker de politie moet inschakelen om geweld tegen hulpverleners te voorkomen. Hebt u agressie meegemaakt tijdens de jaarwisseling?

„Wij hebben de politie niet hoeven bellen. Agressie, fysiek of verbaal, komt vaak voort uit dronkenschap. Dat wreekt zich ieder weekend, maar bovenmatig met oud en nieuw. Deze oudjaarsnacht hadden we één patiënt die zich verzette tegen zijn behandeling. Hij is door familie tot bedaren gebracht.”

De NVSHA pleit niet voor een landelijk vuurwerkverbod, u op persoonlijke titel wel. Waarom?

„De zinloosheid van letsel door vuurwerk raakt mij. Het is vermijdbaar leed. Als iemand een hand of een oog verliest, is de impact daarvan enorm. Mijns inziens is dit soort letsel niet nodig.”