In Duitsland zijn de wachttijden voor aanvragers die erkenning willen van hun in het buitenland behaalde diploma’s vaak lang. Tegelijkertijd kampt het land met grote personeelstekorten.

In december kwam het onderwerp al ter sprake tijdens een conferentie van deelstaatpremiers. Naar verwachting onthullen de deelstaatregeringen in september plannen voor snellere erkenningsprocedures. „Ik ga ervan uit dat niemand zich zal terugtrekken”, heeft Heil gezegd in een interview met het Duitse persbureau dpa.

Heil bekritiseerde in dat gesprek ook recente oproepen om Syriërs zo snel mogelijk terug te sturen naar hun thuisland na de verdrijving van dictator Bashar al-Assad. „Ik vind het heel, heel verkeerd hoe er de afgelopen dagen roekeloos is gediscussieerd over hoe iedereen nu zomaar weggestuurd kan worden”, zei Heil. De val van al-Assad heeft in Duitsland een debat op gang gebracht over de toekomst van ongeveer 975.000 Syriërs die in Duitsland wonen.

Onder meer de premier van de Duitse deelstaat Thüringen, Mario Voigt, van de christendemocratische CDU, heeft steun uitgesproken voor repatriëringsinspanningen, verwijzend naar de veranderende situatie in Syrië. Heil, van de sociaaldemocratische SPD, benadrukte echter het belang van het bieden van permanente vooruitzichten aan migranten die geïntegreerd zijn in de Duitse samenleving, werk hebben en geen strafbare feiten hebben gepleegd.

Onderzoek van het economische onderzoeksinstituut IW uit Keulen wees vorige maand uit dat er bij de oosterburen ongeveer 80.000 Syriërs in beroepen werken waar tekorten aan gekwalificeerd personeel zijn, zoals de zorg en techniek. Meerdere bestuurders uit het Duitse bedrijfsleven hebben ook al gepleit voor het behoud van Syrische werknemers in Duitsland. „We kunnen in veel sectoren niet zonder hen”, betoogde Ingo Wortmann, voorzitter van de Vereniging van Duitse Vervoersbedrijven (VDV).